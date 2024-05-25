Haftasonu hava durumu nasıl olacak? 25 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu
Hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşte 25 Mayıs 2024 cumartesi hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu
BURDUR 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlertinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı