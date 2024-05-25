Haftasonu hava durumu nasıl olacak? 25 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu

Hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İşte 25 Mayıs 2024 cumartesi hava durumu...

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Editör: Yağmur Biçen
Haftasonu hava durumu nasıl olacak? 25 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu - Resim: 1

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Haftasonu hava durumu nasıl olacak? 25 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu - Resim: 2

GE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu

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Haftasonu hava durumu nasıl olacak? 25 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu - Resim: 3

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu

BURDUR 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Haftasonu hava durumu nasıl olacak? 25 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu - Resim: 4

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlertinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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