Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...

Bir ısınıp bir soğuyan havada son durum ne? 4 Nisan'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

# Hava durumu # nisan ayı
Editör: Yağmur Biçen
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu... - Resim: 1

İstanbul'da bugün sıcak ve güneşli bir gün olacak. Yer yer bulutlar, güneşi kapatsa da 21 dereceye çıkan sıcaklıklar günü telafi edecek.

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Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu... - Resim: 2

EDİRNE 10°C, 24°C
Az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 21°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 23°C
Az bulutlu

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Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu... - Resim: 3

EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 23°C
Az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°C
Az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C
Az bulutlu

MANİSA 12°C, 26°C
Az bulutlu

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Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu... - Resim: 4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 17°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 26°C
Az bulutlu

MERSİN 18°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

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