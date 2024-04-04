Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Bir ısınıp bir soğuyan havada son durum ne? 4 Nisan'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...
İstanbul'da bugün sıcak ve güneşli bir gün olacak. Yer yer bulutlar, güneşi kapatsa da 21 dereceye çıkan sıcaklıklar günü telafi edecek.
EDİRNE 10°C, 24°C
Az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 21°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 23°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 23°C
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR 15°C, 24°C
Az bulutlu
MANİSA 12°C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 26°C
Az bulutlu
MERSİN 18°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu