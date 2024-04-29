İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine dikkat! Meteoroloji uyardı

29.04.2024 Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.