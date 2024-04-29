İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine dikkat! Meteoroloji uyardı
İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerindeki iller için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları sağanak yağış konusunda uyardı. İşte ayrıntılar...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerindeki iller için sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konu hakkında şu açıklamaları yaptı:
29.04.2024 Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.