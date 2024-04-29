İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine dikkat! Meteoroloji uyardı

İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerindeki iller için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları sağanak yağış konusunda uyardı. İşte ayrıntılar...

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İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine dikkat! Meteoroloji uyardı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerindeki iller için sağanak uyarısında bulundu.

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İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine dikkat! Meteoroloji uyardı - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

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İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine dikkat! Meteoroloji uyardı - Resim: 3

29.04.2024 Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

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İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerine dikkat! Meteoroloji uyardı - Resim: 4

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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