İstanbul 4 günlük hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'un 4 günlük hava durumu raporu burada yer alıyor. İşte Meteoroloji'ye göre İstanbul 4 günlük hava durumu raporu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'un 4 günlük hava durumu bilgileri şöyledir;
Bugün için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 21°.
Yarın için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°.
21 Nisan 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 22