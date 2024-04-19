İstanbul 4 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul'un 4 günlük hava durumu raporu burada yer alıyor. İşte Meteoroloji'ye göre İstanbul 4 günlük hava durumu raporu

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İstanbul 4 günlük hava durumu tahmini - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'un 4 günlük hava durumu bilgileri şöyledir;

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İstanbul 4 günlük hava durumu tahmini - Resim: 2

Bugün için İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 21°.

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İstanbul 4 günlük hava durumu tahmini - Resim: 3

Yarın için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 16°.

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İstanbul 4 günlük hava durumu tahmini - Resim: 4

21 Nisan 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 22

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