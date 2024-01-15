İstanbul için kritik uyarı! Salı günü geliyor...
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada İstanbul için sağanak ve buzlanma uyarısı yapıldı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bazı illeri kar yağışına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin doğusu için kar yağışı alarmı verdi.
İstanbul ise salı günü başlayacak sağanakla yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°CParçalı bulutlu.
İSTANBUL °C, 8°CParçalı bulutlu.
KIRKLARELİ °C, 6°CParçalı bulutlu.
KOCAELİ °C, 9°CParçalı bulutlu.