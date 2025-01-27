İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı

KAR YAĞIŞINI ENGELLİYOR

Şen, şehirleşmenin İstanbul'daki kar yağışını önemli ölçüde etkilediğini vurguladı:

"Isı adası etkisi, çevredeki yeşil alanların azalması ve binaların yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan bir şehir yapısını anlatır. Bu yapılar, ısıyı hapsederek kış aylarında karın yere düşmeden erimesine sebep oluyor."

Şen, şehirlerde kırsal alanlara göre daha az kar yağışı olduğunu belirterek, İstanbul'un geçmişteki etkileyici kar yağışlarına rağmen artık kar tutmayan bir şehir haline geldiğini ifade etti.



