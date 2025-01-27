İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı
"İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" ve "İstanbul'a neden kar yağmıyor?" gibi sorular gündemi meşgul ederken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışını etkileyen önemli faktörleri açıkladı.
Türkiye’nin pek çok bölgesi bu kış karla kaplanırken, İstanbul’da kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul’daki kar yağışını engelleyen başlıca nedenleri açıkladı. Şen, "İstanbul'da yeşil alanların azalması, gökdelenlerin artışı ve ısı adası etkisi, kar yağışını hem geciktiriyor hem de engelliyor" dedi.
KAR YAĞIŞINI ENGELLİYOR
Şen, şehirleşmenin İstanbul'daki kar yağışını önemli ölçüde etkilediğini vurguladı:
"Isı adası etkisi, çevredeki yeşil alanların azalması ve binaların yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan bir şehir yapısını anlatır. Bu yapılar, ısıyı hapsederek kış aylarında karın yere düşmeden erimesine sebep oluyor."
Şen, şehirlerde kırsal alanlara göre daha az kar yağışı olduğunu belirterek, İstanbul'un geçmişteki etkileyici kar yağışlarına rağmen artık kar tutmayan bir şehir haline geldiğini ifade etti.
İstanbul'daki gökdelenlerin kar yağışını engellediğini belirten Şen, şunları söyledi:
"Gökdelenler, İstanbul'un havasını temizlemeye yardımcı olan poyraz rüzgarını engelliyor. Bu da, rüzgarın havayı temizleme ve sıcaklığı dengeleme etkisini zayıflatıyor."
Bu durumun yalnızca kar yağışını değil, aynı zamanda İstanbul'un genel hava kalitesini de olumsuz etkilediği belirtildi.
YEŞİL ALANLARIN AZALMASI KAR YAĞIŞINI ENGELL
İstaİYORnbul’da hızla azalan yeşil alanlar, hava sıcaklıklarını yükselterek kar yağışını engelliyor. Şen, "Doğal alanlar, şehirlerin soğumasını sağlar. Ancak İstanbul'da yeşil alanların yerini beton ve asfalt alıyor. Bu durum, sıcaklıkları arttırarak kar yağışı ihtimalini azaltıyor" dedi.
Uzmanlar, İstanbul’un geçmişteki yoğun kar yağışlarını hatırlatırken, bu manzaraların artık neden nadir hale geldiğini sorguluyor. Şehirleşme, iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin birleşimi, İstanbul’da kar yağışını adeta bir nostaljiye dönüştürüyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YAR YAĞIŞINI ETKİLİYOR MU?
Uzmanlara göre, İstanbul’da kar yağışındaki azalma, sadece şehirleşmeyle değil, küresel ölçekteki iklim değişikliği ile de ilişkilendiriliyor.
Şen, şehir planlamasının bu konuda etkili bir rol oynadığını vurgularken, İstanbul’un havasının ve ikliminin korunması için yeşil alanların artırılması gerektiğini belirtti.