İstanbul'da kar kapıya dayandı: Marmara bölgesi etki altında
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteriyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.
Edirne'de dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu kırsal alanlarda yolların kapanmaması için yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.
Karla mücadele çalışmaları, özellikle ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla aralıksız sürdürülüyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alırken, Trakya'nın farklı bölgelerinde kar yağışı etkisini artırmış durumda.
Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü Edirne’de, yüksek kesimlerde kar kalınlığının zamanla artması bekleniyor. Yetkililer, kar yağışının hafta ortasına kadar devam etmesini öngörüyor.
Kırklareli'nde de dün başlayan kar yağışı, kuzeyde zaman zaman tipi şeklinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Demirköy ilçesinin Mahyatepe Mevkisi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşmış durumda.
Bu bölgede ekipler, yolların açık kalması ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Tekirdağ'da da yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı görülüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bu bölgede, kar yağışının çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda da kar etkisini sürdürüyor. Ulaşımda aksamalar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınıyor.
Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor. Yetkililer, özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını ve olası yol kapanmalarına karşı tedbirli olmalarını öneriyor.