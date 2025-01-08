İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat
Libya’dan gelen ılık hava dalgası, İstanbul’a kış mevsiminde adeta bahar esintisi getiriyor. Bugün öğle saatlerinde megakentte termometreler 16 dereceyi gösterecek. Ancak kış soğukları kapıda.
Hafta sonuna doğru İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek. Pazar günü ise kentteki hava sıcaklığı 9 dereceye kadar gerileyecek. Hafta sonu boyunca sağanak yağış etkili olacak.
Türkiye, Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girdi.
Yeni sistem, kış ortasında bahar havası yaşanmasına neden oluyor.
Ancak kara kış kapıda.
Bugün ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak.
Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri, Aydın’ın kıyı bölgeleri ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
İSTANBUL’DA HAVA HIZLA SOĞUYACAK
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru düşüşe geçecek. İstanbul’da bugün 16 derece olan sıcaklık, pazar günü 9 dereceye gerileyecek.
Megakent İstanbul’da hafta sonu iki gün boyunca sağanak beklentisi var.
8 OCAK 2024 ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU
ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık