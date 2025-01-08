İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat

Libya’dan gelen ılık hava dalgası, İstanbul’a kış mevsiminde adeta bahar esintisi getiriyor. Bugün öğle saatlerinde megakentte termometreler 16 dereceyi gösterecek. Ancak kış soğukları kapıda.

Mert Sagit Mert Sagit
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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 1

Hafta sonuna doğru İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek. Pazar günü ise kentteki hava sıcaklığı 9 dereceye kadar gerileyecek. Hafta sonu boyunca sağanak yağış etkili olacak.

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 2

Türkiye, Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisi altına girdi.

Yeni sistem, kış ortasında bahar havası yaşanmasına neden oluyor.

Ancak kara kış kapıda.

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 3

Bugün ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri, Aydın’ın kıyı bölgeleri ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 4

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 5

İSTANBUL’DA HAVA HIZLA SOĞUYACAK


Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru düşüşe geçecek. İstanbul’da bugün 16 derece olan sıcaklık, pazar günü 9 dereceye gerileyecek.

Megakent İstanbul’da hafta sonu iki gün boyunca sağanak beklentisi var.

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 6

8 OCAK 2024 ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 19°C

Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 7

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 8

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 9

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 10

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 11

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat - Resim: 12

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

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