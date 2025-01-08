İstanbul'da karakış kapıya dayandı: O tarihe dikkat

Bugün ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri, Aydın’ın kıyı bölgeleri ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.