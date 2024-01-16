İstanbullular dikkat! Aşırı soğuk geliyor... Sıfırın altına iniyor!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu