İstanbullular dikkat! Aşırı soğuk geliyor... Sıfırın altına iniyor!
Ülke geneli yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre kara kış kapıda. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise tarih vererek İstanbul kritik bir uyarıda bulundu. Peki '16 Ocak Salı 2024' tarihinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu raporunu yayımladı.
Buna göre İstanbul'un da aralarında bulunduğu iller için alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu