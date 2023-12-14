İstanbullular Kar Beklerken Yağmurla Karşılaştı ⛈ Uzmanlar 38 Saat Süreceğini Söyledi

Geçtiğimiz günlerde "İstanbul'a kar geliyor" haberleri gündemde yer alındı ancak haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Kar gelmiyor ancak cuma günü başlayacak ve hafta sonuna kadar kesintisiz devam edecek olan yağış İstanbulluları yine mutlu edecek. Bu yağışla beraber barajların doluluk oranları yükselecek.