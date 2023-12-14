İstanbullular Kar Beklerken Yağmurla Karşılaştı ⛈ Uzmanlar 38 Saat Süreceğini Söyledi
Aralık ayının gelmesiyle beraber İstanbullular kar yağmasını beklerken başka bir meteorolojik olayla karşı karşıya kaldı. Cuma günü başlayacak olan ve 38 saat etkisini gösterecek olan şiddetli yağış için uzmanlar uyarıda bulundu.
CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK
Yağışsız, kurak ve sıcak yaz mevsiminden çıkan Türkiye'de kış, oldukça sert geçmeye başladı. İstanbul'da bu kuraklıktan nasibini almış ve barajlarda azalmalar başlamıştı. Ancak yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranları arttı.
İstanbullular kar yağmasını beklerken yağmurlu havayla karşılaşacak. Cuma başlayacak ve etkisini 38 saat sürdürecek olan yağışlı havayı meteoroloji "müjde" olarak adlandırdı.
Geçtiğimiz günlerde "İstanbul'a kar geliyor" haberleri gündemde yer alındı ancak haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Kar gelmiyor ancak cuma günü başlayacak ve hafta sonuna kadar kesintisiz devam edecek olan yağış İstanbulluları yine mutlu edecek. Bu yağışla beraber barajların doluluk oranları yükselecek.
38 SAAT SÜRECEK
Meteorolojinin açıklamasına göre İstanbul'daki yağış 38 saat boyunca kesintisiz olarak devam edecek. Yüzde 40 seviyelerinde olan barajlar bu yağışlarla beraber dolmaya devam edecek.