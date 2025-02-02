Kar yerine niye kirlilik yağıyor? Uzman isimler açığa kavuşturdu

DAMARLARI BOZUYOR

Prof. İsmail Polat Canbolat (Kardiyolog)

"Paris'te yaşayanlar, hava kirliliği nedeniyle her gün 4 sigara içmiş kadar zehir soluyorlar. Bu durum İstanbul başta olmak üzere birçok kentimiz için de geçerli. Partikül kirleticiler, solunum yoluyla vücudumuza girerek damar yapısının bozulmasına neden oluyor. Stres, sigara tüketimi ve yanlış beslenme gibi etkenler de birleşince damar sertliği ve beraberinde kalp krizi kaçınılmaz oluyor."