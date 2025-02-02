Kar yerine niye kirlilik yağıyor? Uzman isimler açığa kavuşturdu
İstanbul başta olmak üzere batıdaki sıcaklık değerlerinin normalin 8, 10 derece üzerine çıkması endişe yaratıyor. Yüksek basınç etkisiyle yüzeyde biriken kirletici partiküllerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılırken, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak konusu.
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek:
MART'TA KAR YAĞABİLİR
Önümüzdeki salı gününden itibaren İstanbul'daki sıcaklık değerlerinin 4 derecenin altına düşebileceğini sözlerine ekleyen Tek, "Bir hafta süreyle soğuk ve zaman zaman kar yağışlı bir hava göreceğiz. Kıyı Ege dışındaki bölgelerde de ciddi kar yağışı bekliyoruz.
Buna rağmen ortalama sıcaklık değerlerinde küresel ısınmaya bağlı ciddi sapmalar söz konusu. Şubat ayı da kurak geçecek. Mart ayı tahminimiz ise hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceği şeklinde. Mart ayında İstanbul'da kar yağışı olabilir" diye konuştu.
RÜZGARLAR KİRLİLİĞİ SAKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve iklim uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz ise artan sıcaklık değerleri nedeniyle İstanbul'da hava kirliliği yaşandığını vurgularken şunları söyledi: "Ocak ayında bile kar yağışının olmaması endişe verici. Sıcaklık değerleri batıda normal değerlerin üzerinde seyrediyor. Dünya tarihindeki en sıcak Ocak ayına tanıklık ettik. İstanbul'daki yüksek basınç rüzgarın hızını yavaşlatırken, kirliliğe neden oluyor.
Alıştığımız lodos veya poyraz rüzgarları yıllardır İstanbul'un kirliliğini gözümüzden sakladı. Araba ve yapıların sayısı azaltılmadığı sürece ısı adası etkisi ve kirlilikten kurtulmamız mümkün değil."
KURAKLIK KAÇINILMAZ
Prof. Dr. Mustafa Öztürk (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı)
"İstanbul'un havası ne temiz ne de kirli diyebileceğimiz sınır değerlerde. Kentin en kirli noktası Kağıthane. Sıcaklık değerlerindeki artış beraberinde yüksek basınca bağlı kirliliğe yol açıyor. Ancka asıl sıkıntı kuraklık riski. Kış ortasında bahardan kalma günler yaşıyoruz.
Üstelik İstanbul'a henüz kar yağmadı. Önümüzdeki yaz döneminde İstanbul, Trakya, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu Bölgelerinin yanı sıra Antalya, Adana, Konya, Eskişehir'de yoğun otluklar ve kuraklık ortaya çıkabilir. Trakya'da da benzer tablo söz konusu. Trakya'nın en büyük sorunu sanayi tehdidi. Fabrikalar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını adeta emiyor."
DAMARLARI BOZUYOR
Prof. İsmail Polat Canbolat (Kardiyolog)
"Paris'te yaşayanlar, hava kirliliği nedeniyle her gün 4 sigara içmiş kadar zehir soluyorlar. Bu durum İstanbul başta olmak üzere birçok kentimiz için de geçerli. Partikül kirleticiler, solunum yoluyla vücudumuza girerek damar yapısının bozulmasına neden oluyor. Stres, sigara tüketimi ve yanlış beslenme gibi etkenler de birleşince damar sertliği ve beraberinde kalp krizi kaçınılmaz oluyor."