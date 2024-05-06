Kars, Ağrı ve Iğdır’da yaşayanları ilgilendiriyor! Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu,yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır’ın yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



