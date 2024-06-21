Kavurucu sıcaklar yarın da devam edecek mi? 21 Haziran 2024 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Haziran 2024 tarihine ait hava durumu öngörülerini duyurdu. Türkiye çapında sıcaklık değerlerinin artış gösterdiği belirtiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere şehir şehir hava durumu tahminlerine göz atın...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 23°C, 42°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve güney kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın(Cuma) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu