Kavurucu sıcaklar yarın da devam edecek mi? 21 Haziran 2024 hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde Denizli’nin güney ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 42°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve güney kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı