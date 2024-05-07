Mayıs ayında kar mı geliyor? Meteoroloji o illeri uyardı!
Meteoroloji uyardı! Mayıs ayında o illere kar geliyor. İşte detaylar...
Meteorolojiden gelen bilgiye göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor.
Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Marmara bölgesinde havanın parçalı ya da az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise şöyle;
EDİRNE 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Ege bölgesinde havanın az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle;
A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Meteoroloji Akdeniz'de havanın az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklık tahmini ise şu şekilde;
ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Meteoroloji İç Anadolu için havanın az bulutlu ve açık olacağını bildirdi. Hava sıcaklığı tahmini ise şöyle;
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu