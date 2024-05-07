Mayıs ayında kar mı geliyor? Meteoroloji o illeri uyardı!

Meteoroloji uyardı! Mayıs ayında o illere kar geliyor. İşte detaylar...

# kar # yağış # Hava durumu
Editör: Metehan Gül
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Mayıs ayında kar mı geliyor? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 1

Meteorolojiden gelen bilgiye göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor.

Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Marmara bölgesinde havanın parçalı ya da az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise şöyle;

EDİRNE 11°C28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C27°C

Parçalı ve az bulutlu

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Mayıs ayında kar mı geliyor? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 2

EGE 

Ege bölgesinde havanın az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle;

A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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Mayıs ayında kar mı geliyor? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 3

AKDENİZ

Meteoroloji Akdeniz'de havanın az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklık tahmini ise şu şekilde;

ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Mayıs ayında kar mı geliyor? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 4

İÇ ANADOLU

Meteoroloji İç Anadolu için havanın az bulutlu ve açık olacağını bildirdi. Hava sıcaklığı tahmini ise şöyle;

ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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