Mayıs ayında kar mı geliyor? Meteoroloji o illeri uyardı!

Meteorolojiden gelen bilgiye göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor.

Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Marmara bölgesinde havanın parçalı ya da az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise şöyle;

EDİRNE 11°C , 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C , 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C , 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu