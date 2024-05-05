Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı

GÜMÜŞHANE

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'nda gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Hafta sonunu Silve Yaylası'nda geçirmek isteyen aileler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

Ersin Özcan, hafta sonu tatili için Trabzon'dan memleketleri Gümüşhane'ye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gece yağış vardı. Sabah uyandığımızda yaylanın karla kaplandığını gördük. Çok şaşırdık, bizim için büyük sürpriz oldu. Kar yağışını fırsat bildik ve kızım Zeynep ile kar topu oynadık. Kışın doyamadığımız karın keyfini aracımızla karda gezerek çıkardık."