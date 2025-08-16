Meteoroloji 17 Ağustos için uyardı: Bu 33 şehirde sıcaklıklar tırmanıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 17 Ağustos 2025 Pazar günü Türkiye genelinde rekor sıcaklıklar bekleniyor. 33 şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak

Ebru Gül Müezzinoğlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre 17 Ağustos 2025’te Türkiye genelinde termometreler yüksek değerlere ulaşacak. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklık vatandaşları zorlarken, bazı kıyı ve Marmara illerinde nispeten daha ılıman bir hava bekleniyor

Diyarbakır – 41 °C

Güneydoğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık; sıcak hava dalgası ile termometreler 41 °C’yi gösterecek

Şanlıurfa – 41°C

Şanlıurfa’da da durum farklı değil, 41 dereceyle adeta nefes almak zorlaşacak.

Gaziantep – 39°C

Gaziantep’te sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Siirt – 39°C

Siirt’te de termometreler 39 dereceyi gösterecek.

Batman – 39°C

Batman’da da günün en sıcak anı 39 derece olacak.

Adıyaman – 38°C

Adıyaman’da en yüksek sıcaklık 38 derece ile ölçülecek.

Mardin – 38°C

Mardin’de 38 derece ile yaz mevsimi tüm etkisiyle yaşanacak.

Kilis – 38°C

Kilis’te sıcaklık 38 dereceyi bulacak, dikkat!

Malatya – 37°C

Malatya’da hava 37 dereceye kadar çıkacak.

Denizli – 37°C

Denizli’de günün en sıcak anında 37 derece görülecek.

Adana – 36°C

Adana’da termometreler 36 dereceyi gösterecek, bunaltıcı bir gün bekleniyor.

Osmaniye – 36°C

Osmaniye’de 36 derece ile yazın etkisi dorukta.

Kahramanmaraş – 36°C

Kahramanmaraş’ta sıcaklık 36 derece olacak.

Elazığ – 36°C

Elazığ’da da hava 36 dereceye ulaşacak.

Aksaray – 36°C

Aksaray’da en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Konya – 35°C

Konya’da kavurucu sıcaklık 35 derece seviyesinde.

Kayseri – 35°C

Kayseri’de günün en sıcak anı 35 derece.

Niğde – 35°C

Niğde’de de sıcaklık 35 derece olacak.

Manisa – 35°C

Manisa’da 35 dereceyle rekor sıcaklıklar bekleniyor.

Eskişehir – 35°C

Eskişehir’de sıcaklık 35 derece olacak.

Afyonkarahisar – 35°C

Afyon’da 35 derece ile yaz kavuracak.

Burdur – 35°C

Burdur’da sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak.

Kütahya – 35°C

Kütahya’da 35 derece ile sıcaklık zirvede.

Aydın – 35°C

Aydın’da 35 derece ile tehlikeli sıcaklık uyarısı var.

Uşak – 35°C

Uşak’ta 35 derece ile kavurucu hava etkili.

Sivas – 34°C

Sivas’ta sıcaklık 34 dereceye ulaşıyor.

Karaman – 34°C

Karaman’da da en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.

Isparta – 34°C

Isparta’da günün en yüksek sıcaklığı 34 derece.

Tokat – 34°C

Tokat’ta sıcaklık 34 dereceyi bulacak.

Balıkesir – 32°C

Balıkesir’de en yüksek sıcaklık 32 derece.

Edirne – 32°C

İzmir – 32°C

İzmir’de en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

İstanbul – 30°C

İstanbul’da görece serin bir gün; en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.

