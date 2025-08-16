Meteoroloji 17 Ağustos için uyardı: Bu 33 şehirde sıcaklıklar tırmanıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre 17 Ağustos 2025’te Türkiye genelinde termometreler yüksek değerlere ulaşacak. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklık vatandaşları zorlarken, bazı kıyı ve Marmara illerinde nispeten daha ılıman bir hava bekleniyor