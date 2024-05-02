Meteoroloji 3 ili uyardı! Sağanak geliyor
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 3 ili uyardı! O bölgeye sağanak yağış geliyor. İşte yapılan sağanak uyarısının ayrıntıları...
# kars # meteoroloji # sağanak
Son Güncelleme:
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 3 il hakkında sağanak uyarısı verdi.
Iğdır, Kars ve Ağrı'da yaşayanlar dikkat.
Meteoroloji Kars ve bölge için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgede beklenen yağmurun bugün etkili olması bekleniyor.