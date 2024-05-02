Meteoroloji 3 ili uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 3 ili uyardı! O bölgeye sağanak yağış geliyor. İşte yapılan sağanak uyarısının ayrıntıları...

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Meteoroloji 3 ili uyardı! Sağanak geliyor - Resim: 1

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 3 il hakkında sağanak uyarısı verdi.

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Meteoroloji 3 ili uyardı! Sağanak geliyor - Resim: 2

Iğdır, Kars ve Ağrı'da yaşayanlar dikkat.

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Meteoroloji 3 ili uyardı! Sağanak geliyor - Resim: 3

Meteoroloji Kars ve bölge için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 3 ili uyardı! Sağanak geliyor - Resim: 4

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölgede beklenen yağmurun bugün etkili olması bekleniyor.

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