Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Nisan ayıyla birlikte baharın gelişi umut edilirken, Türkiye'nin büyük bölümünde beklenen sıcak havalar yerini yeniden kara ve soğuğa bıraktı. Mevsim normallerine dönmesi beklenen hava durumu, yerini bu kez şiddetli sağanak yağışlara bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Nisan Cuma günü yurt genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. MGM’nin son hava durumu raporuna göre, tam 74 ilde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle açık hava planı yapanlar ve yola çıkacak vatandaşlar dikkatli olmalı.
Elbette! İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 25 Nisan Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 74 ilin listesi:
Marmara Bölgesi
Edirne
Tekirdağ
Kırklareli
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Bilecik
Balıkesir
Çanakkale
Ege Bölgesi
İzmir
Aydın
Muğla
Manisa
Denizli
Uşak
Kütahya
Afyonkarahisar
Akdeniz Bölgesi
Antalya
Burdur
Isparta
Mersin
Adana
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
İç Anadolu Bölgesi
Ankara
Eskişehir
Konya
Aksaray
Kırıkkale
Kırşehir
Yozgat
Niğde
Nevşehir
Kayseri
Karaman
Sivas
Karadeniz Bölgesi
Bolu
Düzce
Zonguldak
Bartın
Karabük
Kastamonu
Sinop
Samsun
Amasya
Çorum
Tokat
Ordu
Giresun
Gümüşhane
Trabzon
Bayburt
Rize
Artvin
Doğu Anadolu Bölgesi
Malatya
Elazığ
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Erzurum
Muş
Bitlis
Kars
Ağrı
Iğdır
Ardahan
Van
Hakkari
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak