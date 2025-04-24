Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Nisan ayıyla birlikte baharın gelişi umut edilirken, Türkiye'nin büyük bölümünde beklenen sıcak havalar yerini yeniden kara ve soğuğa bıraktı. Mevsim normallerine dönmesi beklenen hava durumu, yerini bu kez şiddetli sağanak yağışlara bırakacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Nisan Cuma günü yurt genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. MGM’nin son hava durumu raporuna göre, tam 74 ilde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle açık hava planı yapanlar ve yola çıkacak vatandaşlar dikkatli olmalı.

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 2

Elbette! İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 25 Nisan Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 74 ilin listesi:

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 3

Marmara Bölgesi

Edirne

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 4

Tekirdağ
Kırklareli

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İstanbul

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Kocaeli
Sakarya

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Bilecik
Balıkesir
Çanakkale

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Ege Bölgesi

İzmir
Aydın

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Muğla
Manisa

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Denizli
Uşak
Kütahya
Afyonkarahisar

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Akdeniz Bölgesi

Antalya

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Burdur

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Isparta

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Mersin
Adana

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 15

Hatay
Osmaniye

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 16

Kahramanmaraş

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 17

İç Anadolu Bölgesi

Ankara

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 18

Eskişehir

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 19

Konya
Aksaray

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Kırıkkale
Kırşehir
Yozgat

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 21

Niğde
Nevşehir

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Kayseri
Karaman

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 23

Sivas

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 24


Karadeniz Bölgesi

Bolu

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 25

Düzce

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 26

Zonguldak

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 27

Bartın

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 28

Karabük

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 29

Kastamonu
Sinop

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 30

Samsun
Amasya

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 31

Çorum
Tokat

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 32

Ordu

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 33

Giresun
Gümüşhane

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 34

Trabzon
Bayburt

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 35

Rize
Artvin

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 36

Doğu Anadolu Bölgesi

Malatya

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Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - Resim: 37

Elazığ

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