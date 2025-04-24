Meteoroloji 75 ili uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Nisan Cuma günü yurt genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. MGM’nin son hava durumu raporuna göre, tam 74 ilde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle açık hava planı yapanlar ve yola çıkacak vatandaşlar dikkatli olmalı.