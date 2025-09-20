Meteoroloji açıkladı! 20 Eylül 2025 hava durumu: Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Eylül Cumartesi günü Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu…
20 EYLÜL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Eylül Cumartesi gününe ilişkin raporunu yayımladı.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı, sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin’in batısı ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinde rüzgar saatte 40–60 km hızla esecek.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İstanbul: 26°C parçalı ve az bulutlu
Bursa: 26°C parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 27°C parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 27°C parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esecek.
İzmir: 29°C az bulutlu ve açık
Manisa: 29°C az bulutlu ve açık
Denizli: 28°C az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar: 22°C az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Rüzgar Mersin’in batısı ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinde kuzeyden 40–60 km/saat hızla esecek.
Adana: 35°C az bulutlu ve açık
Antalya: 33°C az bulutlu ve açık
Hatay: 32°C az bulutlu ve açık
Burdur: 26°C az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu olacak.
Sivas çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara: 24°C parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 23°C parçalı ve az bulutlu
Konya: 22°C parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 25°C parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.
Bolu: 22°C parçalı ve az bulutlu
Düzce: 24°C parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 23°C parçalı ve az bulutlu
Sinop: 27°C parçalı ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli olması öngörülüyor.
Samsun: 24°C sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon: 22°C sağanak ve gök gürültülü sağanak
Rize: 23°C sağanak ve gök gürültülü sağanak
Amasya: 23°C parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Erzurum: 16°C parçalı ve çok bulutlu
Kars: 16°C parçalı ve az bulutlu
Malatya: 26°C parçalı ve az bulutlu
Van: 18°C parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Diyarbakır: 29°C az bulutlu ve açık
Gaziantep: 29°C az bulutlu ve açık
Mardin: 26°C az bulutlu ve açık
Siirt: 28°C az bulutlu ve açık