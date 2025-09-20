Meteoroloji açıkladı! 20 Eylül 2025 hava durumu: Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli olması öngörülüyor.

Samsun: 24°C sağanak ve gök gürültülü sağanak

Trabzon: 22°C sağanak ve gök gürültülü sağanak

Rize: 23°C sağanak ve gök gürültülü sağanak

Amasya: 23°C parçalı ve çok bulutlu