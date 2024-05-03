Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. İşte 3 Mayıs hava durumu...

# Hava durumu # sağanak yağış # yağmur
Editör: Yağmur Biçen
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Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu - Resim: 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu - Resim: 2

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge'nin İç kesimlerinin yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 25°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

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Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu - Resim: 3

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 11°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu - Resim: 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

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