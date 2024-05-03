Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. İşte 3 Mayıs hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge'nin İç kesimlerinin yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 25°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
MANİSA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR 11°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı