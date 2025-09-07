Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü için sıcak hava uyarısı yaptı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, 18 ilde ise 30 derecenin aşılacağı bildirildi. İşte o iller...