Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 8 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 18 ilde ise termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak.
SICAKLIKLAR YÜKSELECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü için sıcak hava uyarısı yaptı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, 18 ilde ise 30 derecenin aşılacağı bildirildi. İşte o iller...
ADIYAMAN
AYDIN
BATMAN
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
GAZİANTEP
IĞDIR
İZMİR
KİLİS
MALATYA
MANİSA
MUĞLA
SİİRT
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TUNCELİ