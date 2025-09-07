Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 8 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 18 ilde ise termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 1

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü için sıcak hava uyarısı yaptı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, 18 ilde ise 30 derecenin aşılacağı bildirildi. İşte o iller...

1 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 2

ADIYAMAN

2 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 3

AYDIN

3 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 4

BATMAN

4 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 5

DİYARBAKIR

5 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 6

EDİRNE

6 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 7

ELAZIĞ

7 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 8

GAZİANTEP

8 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 9

IĞDIR

9 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 10

İZMİR

10 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 11

KİLİS

11 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 12

MALATYA

12 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 13

MANİSA

13 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 14

MUĞLA

14 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 15

SİİRT

15 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 16

ŞANLIURFA

16 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 17

ŞIRNAK

17 18
Meteoroloji açıkladı: 8 Eylül’de bu 18 ilde sıcaklık 30 dereceyi aşacak - Resim: 18

TUNCELİ

18 18
Hava durumu hava sıcaklıkları