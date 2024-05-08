Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu...
8 Mayıs 2024 günü sıcaklıklar geri dönüyor mu? Hangi illerde sağanak yağış devam edecek? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık