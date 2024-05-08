Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu...

8 Mayıs 2024 günü sıcaklıklar geri dönüyor mu? Hangi illerde sağanak yağış devam edecek? İşte detaylar...

# istanbul hava durumu # Hava durumu # il il hava durumu
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu... - Resim: 1

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

1 11
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu... - Resim: 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

2 11
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu... - Resim: 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

3 11
Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2024 hava durumu... - Resim: 4

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

4 11