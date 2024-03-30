Meteoroloji açıkladı! Seçim günü havalar nasıl olacak?

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. İşte seçim günü hava durumu...

# 31 mart yerel seçimleri # bayramda hava durumu
Editör: Yağmur Biçen
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Meteoroloji açıkladı! Seçim günü havalar nasıl olacak? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları yarın ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji açıkladı! Seçim günü havalar nasıl olacak? - Resim: 2

Seçim günü ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, yağış görülmeyecek.

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Meteoroloji açıkladı! Seçim günü havalar nasıl olacak? - Resim: 3

Yarın bazı illerimizde beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

Ankara: Az bulutlu 10 / 24

İstanbul: Az bulutlu 10 / 19

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Meteoroloji açıkladı! Seçim günü havalar nasıl olacak? - Resim: 4

İzmir: Az bulutlu 13 / 28

Bursa: Az bulutlu 13 / 27

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