Meteoroloji duyurdu: Bu 14 il için sarı alarm verildi, sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bugün yurdun dört bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz için “sarı” alarm verilirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyılarında (Sinop hariç) ve Kocaeli ile Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu için “sarı” alarm vererek vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Ankara: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
İzmir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
Bursa: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
Kırklareli: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
Afyonkarahisar: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Adana: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
Konya: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Yozgat: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Bolu: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
Düzce: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak
Zonguldak: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
Amasya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak
Erzurum: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 26°C, parçalı ve açık
Diyarbakır: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 24°C, parçalı ve az bulutlu