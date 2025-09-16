Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, perşembeden itibaren Türkiye’nin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıkladı. Sıcaklıkların 6-12 derece düşeceğini belirten Tekin, İstanbul’da sağanak, Ankara ve İzmir’de ise yağışsız hava beklediklerini söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek - Resim: 1

METEOROLOJİ UZMANI FEVZİ BURAK TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, gelecek günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 9
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek - Resim: 2

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ TABLOSU

Tekin, yarın yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirtti. “Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek.” dedi.

2 9
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek - Resim: 3

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Tekin, perşembe günü itibarıyla Türkiye’nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini ve yurdun kuzey ile doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini açıkladı.

3 9
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Tekin, “Özellikle perşembe günü Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.” diye konuştu.

4 9
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek - Resim: 5

RÜZGAR KUVVETLENECEK

Tekin, perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini bildirdi.

5 9
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek - Resim: 6

CUMA GÜNÜ YAĞIŞLAR SÜRECEK

Tekin, cuma günü kuzey ve doğu kesimleriyle Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların devam edeceğini belirtti. Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

6 9
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek - Resim: 7

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Tekin, yağışlı sistemin hafta sonu etkisini azaltacağını söyledi. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 6 ila 12 derece düşeceğini vurguladı.

7 9
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek - Resim: 8

ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

Perşembe 23, cuma günü ise 20 dereceye kadar ineceğini aktardı. İzmir’de ise üç gün boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklığın 29-31 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

8 9
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek - Resim: 9

İSTANBUL’DA SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ

Tekin, İstanbul’da çarşambayı perşembeye bağlayan gece Karadeniz kıyılarında yağış görüleceğini açıkladı. Perşembe ve cuma günü ise kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Global

9 9
meteoroloji istanbul hava durumu ankara hava durumu il il hava durumu