Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, perşembeden itibaren Türkiye’nin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıkladı. Sıcaklıkların 6-12 derece düşeceğini belirten Tekin, İstanbul’da sağanak, Ankara ve İzmir’de ise yağışsız hava beklediklerini söyledi.
METEOROLOJİ UZMANI FEVZİ BURAK TEKİN’DEN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, gelecek günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ TABLOSU
Tekin, yarın yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirtti. “Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek.” dedi.
PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Tekin, perşembe günü itibarıyla Türkiye’nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini ve yurdun kuzey ile doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini açıkladı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Tekin, “Özellikle perşembe günü Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.” diye konuştu.
RÜZGAR KUVVETLENECEK
Tekin, perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini bildirdi.
CUMA GÜNÜ YAĞIŞLAR SÜRECEK
Tekin, cuma günü kuzey ve doğu kesimleriyle Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların devam edeceğini belirtti. Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.
SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK
Tekin, yağışlı sistemin hafta sonu etkisini azaltacağını söyledi. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 6 ila 12 derece düşeceğini vurguladı.
ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU
Perşembe 23, cuma günü ise 20 dereceye kadar ineceğini aktardı. İzmir’de ise üç gün boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklığın 29-31 derece aralığında seyredeceğini söyledi.
İSTANBUL’DA SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Tekin, İstanbul’da çarşambayı perşembeye bağlayan gece Karadeniz kıyılarında yağış görüleceğini açıkladı. Perşembe ve cuma günü ise kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağını ifade etti.
