Meteoroloji il il uyardı: Bu 6 şehre sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos Salı günü için sağanak yağış tahmininde bulundu. Yapılan açıklamaya göre Karadeniz bölgesindeki birçok şehirde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İşte yağış beklenen şehirler…

🌧️ METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos Salı günü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

⚡ YAĞIŞ BEKLENEN ŞEHİRLER

Tahminlere göre Karadeniz’de birçok şehirde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

📍 KIRKLARELİ

📍 SAMSUN

📍 ORDU

📍 GİRESUN

📍 TRABZON

📍 RİZE

