Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Eylül 2025 Salı günü için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yaz aylarının ortasında görülecek ani yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir.

Yapılan son tahminlere göre, Karadeniz bölgesinin birçok ilinde ve İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış Beklenen İller

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Ardahan

İstanbul’da Yağış Uyarısı

MGM’nin değerlendirmelerine göre İstanbul’un kuzey kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji ayrıca yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini bildirerek, özellikle kıyı kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

