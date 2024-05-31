Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu