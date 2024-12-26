Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2024 Perşembe günü için İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerine sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 1

Kış koşullarının giderek sertleştiği bu günlerde, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde sel, su baskını, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.



1 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 2

Beklenen Hava Durumu


Son tahminlere göre, yurt genelinde hava çok bulutlu olacak. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yağış bekleniyor.

2 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 3

Yağışlar:

Doğu Akdeniz’in batısı, Antalya çevreleri ve Kırklareli’nde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.
Trakya, Batı Akdeniz’in yüksek kesimleri, Toroslar, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

3 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 4

Kuvvetli Yağış ve Çığ Uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Yurdun doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.

4 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 5

Vatandaşlar Nelere Dikkat Etmeli?


Kuvvetli yağışların neden olabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

5 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 6

Sarı Kod Uyarısı
Meteoroloji, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli için sarı kod yayımlayarak bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir merkez hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Kırklareli çevreleri ile Edirne ve Çanakkale'nin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

6 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 7

ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu,yağmurlu yüksekleri karlakrışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

7 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 8

EGE

Çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

8 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 9

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimi ile Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Adana'nın kuzey ve batısı ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

9 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 10

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimi ile Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Adana'nın kuzey ve batısı ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

11 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ( Ordu hariç) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

12 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren kar yağışlı

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

13 14
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı: "Kar geliyor, tedbirli olun!" - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

14 14
kar geliyor istanbul kar yağacak mı Hava durumu