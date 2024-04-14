Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...

ADANA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı