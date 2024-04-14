Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...

Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde hava nasıl olacak? Sağanak yağış devam edecek mi? İşte detaylar...

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Editör: Yağmur Biçen
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu... - Resim: 1

EDİRNE 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu... - Resim: 2

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu... - Resim: 3

ADANA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu... - Resim: 4

ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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