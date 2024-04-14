Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı. Yurt genelinde hava nasıl olacak? Sağanak yağış devam edecek mi? İşte detaylar...
EDİRNE 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu