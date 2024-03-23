Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Havalar ısınacak mı yoksa yağışlar devam mı edecek? İşte detaylar...

# Hava durumu # meteoroloji # sıcaklık
Editör: Yağmur Biçen
Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu... - Resim: 1

SICAKLIKLARA MERHABA DEMEYE HAZIRLANIN

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının; pazartesi günü batı kesimlerden başlayarak artacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu... - Resim: 2

MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu... - Resim: 3

EDİRNE 1°C, 16°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

KOCAELİ 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 14°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu... - Resim: 4

EGE


Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

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