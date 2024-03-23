Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...
Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Havalar ısınacak mı yoksa yağışlar devam mı edecek? İşte detaylar...
SICAKLIKLARA MERHABA DEMEYE HAZIRLANIN
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının; pazartesi günü batı kesimlerden başlayarak artacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 16°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Anadolu Yakası sağanak yağışlı
KOCAELİ 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 1°C, 14°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.