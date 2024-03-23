Meteoroloji uyardı: 23 Mart Cumartesi günü hava durumu...

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.