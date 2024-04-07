Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...
Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Yağışlar geri mi döndü? Sağanak yağış hangi illerde etkili olacak?
EDİRNE 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağı
A.KARAHİSAR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu
MANİSA 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 13°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı zamanla iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu
HATAY 12°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 16°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 8°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 10°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 13°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı