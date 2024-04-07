Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...

DİYARBAKIR 8°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı