Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...

Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Yağışlar geri mi döndü? Sağanak yağış hangi illerde etkili olacak?

# istanbul hava durumu # Hava durumu
Editör: Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu... - Resim: 1

EDİRNE 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak yağı

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Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu... - Resim: 2

A.KARAHİSAR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri çok bulutlu

MANİSA 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu... - Resim: 3

ADANA 13°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı zamanla iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY 12°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu... - Resim: 4

DİYARBAKIR 8°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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