Meteoroloji uyardı! Bu iller sıcaktan kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2024 Perşembe günü için hava durumu raporunu açıkladı. Verilere göre, hava sıcaklıkları artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte 13 Haziran 2024 Perşembe günü il bazında hava durumu...

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Editör: Mert Sagit
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Meteoroloji uyardı! Bu iller sıcaktan kavrulacak - Resim: 1

13 Haziran 2024 hava durumu tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Nem oranının yükselip termometrelerin artmasıyla beraber havalar ne zaman serinleyecek, merak konusu oldu.

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Meteoroloji uyardı! Bu iller sıcaktan kavrulacak - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! Bu iller sıcaktan kavrulacak - Resim: 3

Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Havalar serinleyecek mi? Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı var mı?

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Meteoroloji uyardı! Bu iller sıcaktan kavrulacak - Resim: 4

İşte il il 13 Haziran 2024 Perşembe hava durumu raporu...

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