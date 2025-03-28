Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak!

Afrika'dan gelen çöl tozları, Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Lodos ve sağanak yağışlarla birleşen toz bulutları, bazı bölgelerde çamur yağışına neden olacak.

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, çöl tozunun yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinde düşüş yaşanacak ve görüş mesafesi azalacak.

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 2

çamur yağışı hangi illeri etkileyecek?

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 3

Hava Forum'un açıklamasına göre, bugün 22 ilde çamur yağışı bekleniyor. İşte çöl tozundan en çok etkilenecek iller:

Marmara: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar
Ege: İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 4

Meteoroloji uzmanları, özellikle bu illerde yaşayan vatandaşların dışarıda uzun süre bulunmamaları ve solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 5

bayramın ilk günü: tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor
30 Mart Pazar günü, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sağanak yağışlar ülke genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, bazı illerde şiddetli rüzgâr ve çamur yağışı görülebilir.

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 6

Büyükşehirlerde tahmini hava durumu:

İstanbul: 8-18°C, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Ankara: 8-18°C, aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 7

İzmir: 13-19°C, sağanak yağışlı
Antalya: 16°C, sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 8

bayramın ikinci ve üçüncü günleri: yağışlar devam ediyor

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 9

31 Mart Pazartesi günü, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde ise hafif yağış görülebilir.

1 Nisan Salı günü, yağışlı hava neredeyse tüm yurtta etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor.

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 10

meteorolojiden uyarı!

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Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! - Resim: 11

Yetkililer, bayram boyunca plan yapacak vatandaşların hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve olumsuz hava koşullarına karşı önlem almaları gerektiğini belirtti. Özellikle dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

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