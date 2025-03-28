Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak!

31 Mart Pazartesi günü, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde ise hafif yağış görülebilir.

1 Nisan Salı günü, yağışlı hava neredeyse tüm yurtta etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor.