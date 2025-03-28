Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak!
Afrika'dan gelen çöl tozları, Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Lodos ve sağanak yağışlarla birleşen toz bulutları, bazı bölgelerde çamur yağışına neden olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, çöl tozunun yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinde düşüş yaşanacak ve görüş mesafesi azalacak.
çamur yağışı hangi illeri etkileyecek?
Hava Forum'un açıklamasına göre, bugün 22 ilde çamur yağışı bekleniyor. İşte çöl tozundan en çok etkilenecek iller:
Marmara: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar
Ege: İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli
Meteoroloji uzmanları, özellikle bu illerde yaşayan vatandaşların dışarıda uzun süre bulunmamaları ve solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları konusunda uyardı.
bayramın ilk günü: tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor
30 Mart Pazar günü, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sağanak yağışlar ülke genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, bazı illerde şiddetli rüzgâr ve çamur yağışı görülebilir.
Büyükşehirlerde tahmini hava durumu:
İstanbul: 8-18°C, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Ankara: 8-18°C, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir: 13-19°C, sağanak yağışlı
Antalya: 16°C, sağanak yağışlı
bayramın ikinci ve üçüncü günleri: yağışlar devam ediyor
31 Mart Pazartesi günü, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde ise hafif yağış görülebilir.
1 Nisan Salı günü, yağışlı hava neredeyse tüm yurtta etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur görülebileceği belirtiliyor.
meteorolojiden uyarı!
Yetkililer, bayram boyunca plan yapacak vatandaşların hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve olumsuz hava koşullarına karşı önlem almaları gerektiğini belirtti. Özellikle dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.