Meteoroloji uyardı! Bu şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, 2 Eylül Salı günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yaz ortasında gelecek yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakalayacak. İşte bardaktan boşanırcasına yağmurun etkili olacağı şehirler…

SAĞANAK UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Beklenmedik yağışların yaz ortasında etkili olacağı ve vatandaşları hazırlıksız yakalayacağı belirtildi.

ORDU

GİRESUN

TRABZON

RİZE

ARTVİN

ARDAHAN

