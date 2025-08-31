Meteoroloji uyardı! Bu şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji, 2 Eylül Salı günü birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yaz ortasında gelecek yağışlar vatandaşları hazırlıksız yakalayacak. İşte bardaktan boşanırcasına yağmurun etkili olacağı şehirler…
SAĞANAK UYARISI YAPILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Beklenmedik yağışların yaz ortasında etkili olacağı ve vatandaşları hazırlıksız yakalayacağı belirtildi.
ORDU
GİRESUN
TRABZON
RİZE
ARTVİN
ARDAHAN