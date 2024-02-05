Meteoroloji uyardı: O illerde kar yağışı ve sağanak yağış!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Yurdun Doğu bölgelerinde gün boyunca sağanak yağış ve kar yağışı hakim olacak. Hava sıcaklığının ise kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediğini bildirdi. İşte il il 5 şubat hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte il il 5 şubat hava durumu...
İL İL 5 ŞUBAT HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey çevrelerin sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
- ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KONYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ARTVİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı
- SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
- TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Antep'in kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu
- GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu
- SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğu çevreleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı