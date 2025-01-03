Meteoroloji uyardı o şehirleri uyardı: Kar, sağanak, fırtına geliyor
Meteoroloji, hafta sonu için yeni hava durumu haritasını paylaştı ve önemli uyarılarda bulundu. Birçok kentte sıcaklıklar sert bir şekilde düştü, bazı bölgelerde termometreler eksi 25 dereceye kadar indi. İşte il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava tahminlerini açıkladı. Rapora göre, batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu bölgelerde ise buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi öne çıkıyor. Marmara, Ege ve bazı iç kesimlerde pus ve sis hadisesinin de görülebileceği belirtildi.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Tahminlere göre, güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların normallerin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden hafif ila orta kuvvette eseceği, zaman zaman kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar hızının 40-60 km/saate kadar çıkabileceği belirtiliyor.
KAR VE SAĞAN CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTBAREN ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Ülkemiz yeni yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Buna göre, bu geceden itibaren yoğun kış başlıyor. Özellikle, pazar günü yurdun tamamında kar ve sağanak yağmur etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ tehlikesi olacak
ÇIĞ VE BUZLANMA
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Ayrıca, yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücüler ve vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU NASIL?
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimlerinde hafif sağanak yağış, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli esecek.
İstanbul: 14°C, parçalı bulutlu.
Çanakkale: 15°C, yer yer sağanak yağışlı.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu. Batı kesimlerden başlayarak sağanak yağış görülecek. Kuzey Ege’de rüzgar kuvvetli esecek.
İzmir: 16°C, sağanak yağışlı.
Denizli: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı.
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus bekleniyor.
Adana: 17°C, parçalı bulutlu.
Antalya: 16°C, akşam saatlerinden itibaren batı kıyıları çok bulutlu.
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Batı kesimlerde zamanla çok bulutlu hava hâkim olacak. Eskişehir’in kuzeyinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.
Ankara: 8°C, parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 10°C, gece saatlerinde yağmur.
Karadeniz: Batı kesimlerde çok bulutlu. Bolu’nun batısında karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ tehlikesi var.
Samsun: 15°C, parçalı bulutlu.
Trabzon: 14°C, parçalı bulutlu.
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Bölge genelinde buzlanma, don ve yer yer pus bekleniyor.
Erzurum: -1°C, az bulutlu.
Van: 5°C, parçalı bulutlu.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır: 9°C, açık.
Şanlıurfa: 13°C, açık.