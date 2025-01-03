Meteoroloji uyardı o şehirleri uyardı: Kar, sağanak, fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava tahminlerini açıkladı. Rapora göre, batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu bölgelerde ise buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi öne çıkıyor. Marmara, Ege ve bazı iç kesimlerde pus ve sis hadisesinin de görülebileceği belirtildi.