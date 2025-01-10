Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin iç ve batı bölgelerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.