Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporuna göre, pazar günü Edirne'den başlayacak olan kar yağışı, yurdun batı bölgelerinde etkisini gösterecek. Hafta sonuna doğru ise, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Buna göre ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak.
Hava sıcaklıklarının azalmasıyla birlikte yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak İstanbul dahil pek çok kent için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin iç ve batı bölgelerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülecek, ayrıca pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 8°C, 17°CParçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -15°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -14°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 15°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu