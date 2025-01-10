Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporuna göre, pazar günü Edirne'den başlayacak olan kar yağışı, yurdun batı bölgelerinde etkisini gösterecek. Hafta sonuna doğru ise, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşecek.

Mert Sagit Mert Sagit
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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Buna göre ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak.

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının azalmasıyla birlikte yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak İstanbul dahil pek çok kent için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin iç ve batı bölgelerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in güneybatı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 4

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülecek, ayrıca pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 5

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 6

BÖLGELERİMİZDE HAVA


MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 7

ÇANAKKALE 12°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 8

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA 8°C, 17°CParçalı bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 9

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 10

HATAY 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 12

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 13

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 14

SİNOP 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 15

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 16

ARTVİN 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 17

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 18

KARS -14°C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 19

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 12°C
Az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor - Resim: 20

GAZİANTEP 3°C, 14°C
Az bulutlu

SİİRT 1°C, 15°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu

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