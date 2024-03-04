Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük bölümünde yağmur var... 4 Mart 2024 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir'in doğusu, Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
4 MART 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,hafif sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri sağanak yağışlı
- HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Karaman, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu