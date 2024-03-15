Meteoroloji uyarıyor!15 Mart’ta hava...

Üç cemre düşmesine rağmen Türkiye’de henüz baharı hissedemedi. Birkaç haftadır devam eden yağışlar bu hafta da etkisini gösterecek.

# istanbul hava durumu # hava sıcaklıkları
Editör: Yağmur Biçen
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Meteoroloji uyarıyor!15 Mart’ta hava... - Resim: 1

İşte, Türkiye genelinde hava durumu...

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Meteoroloji uyarıyor!15 Mart’ta hava... - Resim: 2

İstanbul yarın yağmurlu olacak. Ancak raporda belirtilene göre, yağmur önceki günler kadar etkili olmayacak. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek.

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Meteoroloji uyarıyor!15 Mart’ta hava... - Resim: 3

Ankara'da ise yağış sağanak olarak devam edecek. Başkent en fazla 11 dereceyi görecek.

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Meteoroloji uyarıyor!15 Mart’ta hava... - Resim: 4

İzmir de sağanak yağışla güne başlayacak. Cuma günü, hava İzmir'e göre soğuk olacak diyebiliriz çünkü sıcaklıklar 11 derece civarında seyredecek.

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