Meteorolojiden 12 İl İçin Sarı Alarm! Şemsiyesiz Çıkmayın! 3 Kasım Hava Durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre 12 il için şiddetli yerel yağış uyarısı verildi. Peki, hangi illerde ne zaman yağış bekleniyor? Meteoroloji hangi illeri uyardı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin genelinin, yarın (Cuma) İzmir çevreleri ile Aydın ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu