Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor

Prof. Dr. Şen, İstanbul’da kış koşullarının genellikle Ocak ve Şubat aylarında yoğunlaştığını, Aralık ayında ise kar yağışının nadir olduğunu belirtti. “Son 90 yıllık verilere göre, yılbaşında sadece iki kez kar yağışı kaydedilmiş” şeklinde konuştu.