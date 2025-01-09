Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor
Meteoroloji'nin 9 Ocak tarihli hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. İstanbul dahil 35 ilde kuvvetli kar yağışı ve sağanak bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları buzlanma, çığ riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Batı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hâkimken, Edirne, Kırklareli, Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in güneybatı kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinde
Tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar ise güney yönlerinden, güneydoğu bölgelerinde ise doğudan hafif ve orta kuvvette esecek.
İstanbul’a Kar Yağışı Ne Zaman Gelecek?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, “Kar İstanbul’a gelecek ancak biraz gecikecek gibi görünüyor. Tahminlere göre, kar yağışı Ocak ayının ortalarında etkili olacak” dedi.
Prof. Dr. Şen, İstanbul’da kış koşullarının genellikle Ocak ve Şubat aylarında yoğunlaştığını, Aralık ayında ise kar yağışının nadir olduğunu belirtti. “Son 90 yıllık verilere göre, yılbaşında sadece iki kez kar yağışı kaydedilmiş” şeklinde konuştu.
Çığ ve Buzlanmaya Karşı Uyarı
Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesine dikkat çekerek, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı, batı kesimlerde ise yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale’nin güney kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca bölgede pus ve sis etkili olacak.
Çanakkale: 18°C, parçalı bulutlu, güney kıyılar sağanak yağışlı
Edirne: 18°C, parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
İstanbul: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 16°C, parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
Ege Bölgesi kıyılarında çok bulutlu ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise pus ve sisin etkisi devam edecek.
Afyonkarahisar: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 15°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam sağanak yağışlı
Manisa: 17°C, parçalı bulutlu
Akdeniz: Ilık ve parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
Adana: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Mersin: 20°C, parçalı ve az bulutlu
İ
ç Anadolu: Don ve sis etkisi
İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Buzlanma, don, pus ve sis bölgede etkili olmaya devam ediyor.
Ankara: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 8°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu ve sakin
Batı Karadeniz genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus etkili olacak.
Bolu: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkat
Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Artvin: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu: Buzlanma ve don
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Pus, sis, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarıları devam ediyor.
Erzurum: 1°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 4°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 9°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 3°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve puslu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi az bulutlu geçecek. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Diyarbakır: 13°C, az bulutlu
Gaziantep: 15°C, az bulutlu
Siirt: 12°C, az bulutlu
Şanlıurfa: 16°C, az bulutlu
Denizlerde hava durumu
Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, güney ve güneybatı yönlü rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 1-2 metre
Marmara: Az bulutlu, güney yönlü rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 0,5-1,5 metre
Ege: Parçalı bulutlu, güney yönlü rüzgar 3-5 kuvvetinde, dalga 1-2 metre
Akdeniz: Parçalı bulutlu, kuzey yönlü rüzgar 3-7 kuvvetinde, dalga 1-2,5 metre