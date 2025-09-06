Meteoroloji’den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler
Meteoroloji, 7 Eylül 2025 Pazar günü 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bardaktan boşanırcasına yağacak yağmur, birçok şehirde hayatı olumsuz etkileyecek.
36 İL İÇİN SAĞANAK ALARMI!
Afyonkarahisar
Aksaray
Amasya
Ankara
Artvin
Bartın
Bayburt
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Çankırı
Denizli
Düzce
Eskişehir
Giresun
Gümüşhane
Isparta
Karabük
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Sivas
Tokat
Trabzon
Uşak
Zonguldak
