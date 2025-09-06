Meteoroloji’den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

36 İL İÇİN SAĞANAK ALARMI!

Meteoroloji, 7 Eylül Pazar günü 36 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bardaktan boşanırcasına yağacak yağmur, birçok şehirde hayatı olumsuz etkileyecek. İşte yağış beklenen iller…

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Afyonkarahisar

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Aksaray

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Amasya

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Ankara

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Artvin

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Bartın

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Bayburt

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Bilecik

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Bolu

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Burdur

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Bursa

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Çankırı

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Denizli

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Düzce

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Eskişehir

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Giresun

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Gümüşhane

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Isparta

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Karabük

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Kayseri

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Kırıkkale

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Kırşehir

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Kocaeli

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Konya

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Kütahya

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Nevşehir

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Niğde

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Ordu

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Osmaniye

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Rize

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Sakarya

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Sivas

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Tokat

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Trabzon

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Uşak

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler

Zonguldak

Meteoroloji'den 36 il için sağanak yağış alarmı! İşte yağış beklenen şehirler
