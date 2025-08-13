Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 43 ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde olacağını bildirdi. Hissedilen sıcaklık bazı bölgelerde 45 dereceye çıkacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde termometreler 40-45 dereceyi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye kadar ulaşacak.

1 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 2

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00) dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

2 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 3

14 Ağustos’ta aşırı sıcak beklenen 43 il:

3 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 4

İzmir

4 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 5

Şanlıurfa

5 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 6

Manisa

6 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 7

Aksaray

7 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 8

Kahramanmaraş

8 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 9

Denizli

9 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 10

Afyonkarahisar

10 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 11

Kütahya

11 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 12

Hatay

12 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 13

Edirne

13 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 14

Bingöl

14 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 15

Muş

15 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 16

Osmaniye

16 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 17

Gaziantep

17 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 18

Batman

18 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 19

Burdur

19 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 20

Elazığ

20 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 21

Mardin

21 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 22

Kayseri

22 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 23

Hakkari

23 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 24

Bilecik

24 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 25

Malatya

25 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 26

Antalya

26 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 27

Yalova

27 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 28

Karabük

28 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 29

Siirt

29 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 30

Diyarbakır

30 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 31

Tunceli

31 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 32

Kırıkkale

32 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 33

Adana

33 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 34

Kilis

34 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 35

Karaman

35 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 36

Isparta

36 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 37

Niğde

37 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 38

Konya

38 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 39

Çankırı

39 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 40

Aydın

40 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 41

Uşak

41 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 42

Eskişehir

42 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 43

Şırnak

43 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 44

Mersin

44 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 45

Söke

45 46
Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek! - Resim: 46

Muğla

46 46
istanbul hava durumu yarın hava nasıl olacak Hava durumu