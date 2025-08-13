Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 43 ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde olacağını bildirdi. Hissedilen sıcaklık bazı bölgelerde 45 dereceye çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde termometreler 40-45 dereceyi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye kadar ulaşacak.
Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00) dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
14 Ağustos’ta aşırı sıcak beklenen 43 il:
İzmir
Şanlıurfa
Manisa
Aksaray
Kahramanmaraş
Denizli
Afyonkarahisar
Kütahya
Hatay
Edirne
Bingöl
Muş
Osmaniye
Gaziantep
Batman
Burdur
Elazığ
Mardin
Kayseri
Hakkari
Bilecik
Malatya
Antalya
Yalova
Karabük
Siirt
Diyarbakır
Tunceli
Kırıkkale
Adana
Kilis
Karaman
Isparta
Niğde
Konya
Çankırı
Aydın
Uşak
Eskişehir
Şırnak
Mersin
Söke
Muğla