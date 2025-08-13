Meteoroloji’den 43 il için kritik uyarı: Bu şehirlerde termometreler 45 dereceyi gösterecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 14 Ağustos 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı bölgelerde termometreler 40-45 dereceyi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye kadar ulaşacak.