Meteoroloji’den 7 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok şehre kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı şehirlerimiz için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun batı kesiminde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Bugün 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı

Bolu

Sakarya

Bartın

Düzce

Kastamonu

 Zonguldak 

Karabük 

MGM, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’DE DE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji verilerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir’de de yağış etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklıkların Ankara’da 19, İstanbul’da 18 ve İzmir’de 21 derece olması bekleniyor.

