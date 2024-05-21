Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey ve güneyi kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 14°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı