Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu

Meteoroloji bazı illeri uyardı. Yağışlar ülke genelinde devam edecek mi? İşte detaylar...

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Editör: Yağmur Biçen
Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu - Resim: 1

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu - Resim: 2

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu - Resim: 3

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu

HATAY 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden alarm: 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu - Resim: 4

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde kuzey ve güneyi kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 14°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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