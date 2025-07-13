Meteoroloji'den çifte uyarı: Kimi ilde yağmur bastıracak kimi ilde sıcaklar kavuracak!
Karadeniz’in doğusunda gök gürültülü sağanaklar etkili olurken, yurdun büyük bölümü sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji, vatandaşları hem ani yağışlara hem de yüksek sıcaklıklara karşı uyardı.
Karadeniz’de Sağanak Yağış Alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Temmuz 2025 tarihli tahmin raporuna göre, ülkenin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların etkili olacağı bildirildi.
Kuvvetli Yağışa Dikkat!
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanakların zaman zaman kuvvetli olabileceği açıklandı. MGM, vatandaşları ani yağış, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Sıcaklıklar Yükselişte
13-19 Temmuz tarihleri arasını kapsayan hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar önemli ölçüde artacak.
Son günlerde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, 4 ila 8 derece birden artarak normallerin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise termometrelerin 43-44 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Güneş çarpması riskine dikkat çeken uzmanlar, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını tavsiye etti.
Ankara’da sıcaklık 37-38 dereceye kadar çıkacak. 15-16 Temmuz günlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, ani yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul’da hava 30-31 derece civarında olacak. İzmir’de ise sıcaklıkların 35-37 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her iki şehirde de sıcak hava etkisini sürdürecek.
Rüzgar Uyarısı: Ege ve Marmara Dikkat!
Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında ise zaman zaman 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.