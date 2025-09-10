Meteorolojiden hava durumu raporu: Yarın bu 7 şehirde sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak

7 ŞEHİRDE AŞIRI SICAKLIK ETKİLİ OLACAK



Meteoroloji’nin son raporuna göre, 11 Eylül Perşembe günü 7 ilde aşırı sıcaklık etkili olacak. Vatandaşların güneşin en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları istendi. İşte o şehirler...