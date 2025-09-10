Meteorolojiden hava durumu raporu: Yarın bu 7 şehirde sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül 2025 Perşembe günü için 7 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yaptı. İşte kavurucu sıcaklığın görüleceği iller.
METEOROLOJİ’DEN SICAKLIK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Hissedilen sıcaklık 35 dereceyi buluyor
7 ŞEHİRDE AŞIRI SICAKLIK ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji’nin son raporuna göre, 11 Eylül Perşembe günü 7 ilde aşırı sıcaklık etkili olacak. Vatandaşların güneşin en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları istendi. İşte o şehirler...
İZMİR
MANİSA
AYDIN
MUĞLA
ANTALYA
ADANA