Meteorolojiden hava durumu raporu: Yarın bu 7 şehirde sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül 2025 Perşembe günü için 7 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yaptı. İşte kavurucu sıcaklığın görüleceği iller.

METEOROLOJİ’DEN SICAKLIK ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Hissedilen sıcaklık 35 dereceyi buluyor

7 ŞEHİRDE AŞIRI SICAKLIK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin son raporuna göre, 11 Eylül Perşembe günü 7 ilde aşırı sıcaklık etkili olacak. Vatandaşların güneşin en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları istendi. İşte o şehirler...

İZMİR

MANİSA

AYDIN

MUĞLA

ANTALYA

ADANA

Hava durumu