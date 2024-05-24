Meteorolojiden kötü haber: 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MUĞLA 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu