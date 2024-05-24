Meteorolojiden kötü haber: 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Herkes havaların ısınıp ısımayacağını merak ederken kötü haber geldi. İşte 24 Mayıs Cuma hava durumu.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve bu akşam saatlerinde Trakya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,
MUĞLA 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısı'nın yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 20°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURDUR 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 19°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 14°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
KONYA 14°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor