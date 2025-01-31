Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Şubat 2025 Salı günü Türkiye genelinde kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Yapılan tahminlere göre, 28 şehirde kar yağışı yaşanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 1

Ocak ayının sonlarına yaklaşırken, yurdun orta ve doğu bölgelerinde çeşitli soğuk hava dalgaları etkisini göstermeye devam ediyor ve bu durum kar yağışını tetikliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklama ile kar yağışı beklenen şehirler de netleşti.

İşte 4 Şubat 2025 Salı Günü Kar Yağışının Görüleceği Şehirler...

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 2

BİLECİK

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 3

KÜTAHYA

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 4

ESKİŞEHİR

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 5

AFYONKARAHİSAR

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 6

DÜZCE

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 7

BOLU

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 8

KARABÜK

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 9

ANKARA

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 10

ÇANKIRI

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 11

KASTAMONU

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 12

ÇORUM

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 13

KIRIKKALE

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 14

KIRŞEHİR

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 15

AKSARAY

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 16

NİĞDE

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 17

NEVŞEHİR

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 18

KAYSERİ

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 19

YOZGAT

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 20

AMASYA

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 21

TOKAT

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 22

SİVAS

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 23

GÜMÜŞHANE

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 24

ERZİNCAN

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 25

TUNCELİ

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 26

BAYBURT

ERZURUM

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Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! - Resim: 27

ARTVİN

ARDAHAN

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Hava durumu kar yağışı şiddetli yağış