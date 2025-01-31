Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Şubat 2025 Salı günü Türkiye genelinde kar yağışı beklenen illeri açıkladı. Yapılan tahminlere göre, 28 şehirde kar yağışı yaşanacak.
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Ocak ayının sonlarına yaklaşırken, yurdun orta ve doğu bölgelerinde çeşitli soğuk hava dalgaları etkisini göstermeye devam ediyor ve bu durum kar yağışını tetikliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklama ile kar yağışı beklenen şehirler de netleşti.
İşte 4 Şubat 2025 Salı Günü Kar Yağışının Görüleceği Şehirler...
BİLECİK
KÜTAHYA
ESKİŞEHİR
AFYONKARAHİSAR
DÜZCE
BOLU
KARABÜK
ANKARA
ÇANKIRI
KASTAMONU
ÇORUM
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
AKSARAY
NİĞDE
NEVŞEHİR
KAYSERİ
YOZGAT
AMASYA
TOKAT
SİVAS
GÜMÜŞHANE
ERZİNCAN
TUNCELİ
BAYBURT
ERZURUM
ARTVİN
ARDAHAN