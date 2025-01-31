Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!

Ocak ayının sonlarına yaklaşırken, yurdun orta ve doğu bölgelerinde çeşitli soğuk hava dalgaları etkisini göstermeye devam ediyor ve bu durum kar yağışını tetikliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklama ile kar yağışı beklenen şehirler de netleşti.

İşte 4 Şubat 2025 Salı Günü Kar Yağışının Görüleceği Şehirler...